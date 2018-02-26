Вторая серьезная потеря: игру против "Реала" рискует пропустить ведущий защитник ПСЖ

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Вторая серьезная потеря: игру против "Реала" рискует пропустить ведущий защитник ПСЖВедущий защитник французского ПСЖ Маркиньос рискует пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

Как информирует RMC Sport, 23-летний бек испытывает проблемы с бедром, которые проявились у него во время вчерашнего матча Лиги 1 против "Марселя". В стане парижан излучают оптимизм относительно участия своего ключевого игрока в матче против "сливочных", однако до сих пор неопределенность в этой ситуации остается.

Напомним, матч против "Реала" пропустит Неймар. | soccernews.ru

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