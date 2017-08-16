Второе еврокубковое поражение Манчини: "Зенит" минимально уступает "Утрехту"

Футбольная программа среды открывалась матчем плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы, где в Нидерландах местный клуб "Утрехт" принимал "Зенит". "Сине-бело-голубые" уже вовсю набрали ход в чемпионате России, где они пока единолично лидируют. Также подопечные Роберто Манчини показали себя и на еврокубковой арене, в прошлом отборочном туре малой кровью расправившись с израильским коллективом "Бней Иегуда". Нидерландцы на пути к встрече с российским грандом прошли два квалификационных раунда, сначала переиграв мальтийскую "Валлетту", а потом и более известный польский "Лех".

Итальянский наставник питерцев отнесся к этому матчу со всей серьезностью, выставив самый, что ни на есть основной состав. В этом смысле, Манчини даже не пренебрег одним из самых "свежих" аргентинских новичков Матиасом Краневиттером, которого только накануне дозаявили на игры Лиги Европы. Эрик тен Хаг сделал сразу три изменения в стартовом протоколе по сравнению с прошлым матчем "Утрехта" в рамках Эредевизи против "Ден Хаага". Ротация голландского специалиста распространилась на двух защитников и одного флангового хавбека.

Под громкое пение собственных болельщиков хозяева очень резво начали поединок и уже в течении пяти минут дважды могли открыть счет. Нелепая ошибка Кришито на своей половине поля едва не привела к тому, что Джирано Керк расписался в воротах Лунёва. Ближе к экватору первого тайма "Зенит" немного успокоил игру, взяв мяч под контроль. В некоторых моментах неплохо себя проявлял Александр Кокорин, но плотная оборона "красно-белых" действовала надежно.

"Утрехт" выжидал своего шанса, подстерегал ошибки оппонента и время от времени у них это получалось. Яркие контратаки частенько сопровождались паникой у ворот "зенитчиков", но, благо, выручал Андрей Лунёв. Вторую половину встречи подопечные тен Хага начали с тем же запалом, что и первую. Вездесущий Керк уже наверняка головой пробивал по воротам гостей, но российский голкипер снова сыграл безупречно. Питерцы вновь пытались опустить мяч вниз и захватить инициативу, но хозяева при потере снаряда тут же вступали в отбор, включая высокий прессинг.

Как только хозяева, казалось, ослабили хватку и отдали мяч "Зениту", тут же на 76-й минуте соорудили гол. Удар Дессерса после прицельного навеса Лунёв еще сумел отразить, но вот перед добиванием Лабьяда Андрей оказался бессильным. Концовку матча "сине-бело-голубые" провели блекло, а поздние замены Манчини не сработали.

Таким образом, "Зенит" проигрывает уже второй еврокубковый матч под проводом итальянского наставника и теперь питерцам придется серьезно попотеть, чтобы оказаться в групповом раунде Лиги Европы.

"Утрехт" – "Зенит" – 1:0

Голы: Лабьяд, 76 – 1:0

"Утрехт": Йенсен, ван дер Марель, Брафхейд (Думич, 89), ван дер Мер (Траупе, 78), Клайбер, Аюб, ван де Стрек, Эмануэльсон, Лабьяд, Керк (Гёртлер, 79), Дессерт

"Зенит": Лунёв, Кришито, Маммана, Иванович, Жирков, Смольников, Ерохин, Паредес, Краневиттер (Кузяев, 84), Кокорин (Дзюба, 89), Дриусси (Полоз, 57)

Богдан Архипенко

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