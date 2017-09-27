Второе испытание армейцев: ЦСКА принимает "Манчестер Юнайтед"

ЦСКА – "Манчестер Юнайтед"

Стадион: "ВЭБ Арена" (Москва)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Юнас Эрикссон (Швеция)

Лига Чемпионов все еще в Москве: второй тур группы "А" порадует российских болельщиков противостоянием ЦСКА и "Манчестер Юнайтед". Обе команды набрали по три очка в первом туре, и теперь от результата их очного противостояния будет зависеть, кто возглавит отборочный квартет. Гости являются фаворитами противостояния, несмотря на достаточно серьезные кадровые потери, ведь у ЦСКА проблемы с составом наблюдаются на протяжении трех последних лет.

Армейцы в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов откровенно удивили: команда обыграла на выезде лиссабонскую "Бенфику" - 2:1. Безусловно, в том матче имели место судейские просчеты, однако победил ЦСКА абсолютно заслуженно. Во внутреннм первенстве дела у москвичей идут не так хорошо: клуб располагается на 4 месте турнирной таблицы с отставанием от лидера в 7 очков. Под вопросом выход на поле получившего травму Фернандес, однако Гончаренко заверил, что шансы увидеть Марио на поле определенно есть.

"Юнайтед" начал сезон очень мощно: в чемпионате Англии команда делит первую строчку с "Манчестер Сити", набрав 16 очков в 6 матчах. В Лиге Чемпионов подопечные Моуринью расправились в первом туре с "Базелем" – 3:0. Перед матчем Жозе Моуриньо очень высоко отозвался об армейцах, сказав, что этот ЦСКА – сильнейших из всех с кем он встречался. Не смогут принять участие в матче Погба, Феллайни и Кэрррик, а также давно травмированный Златан Ибрагимович. Также под вопросом выход на поле Рохо и Матича.

Интересные факты противостояния ЦСКА и "Манчестер Юнайтед":

Команды встречались между собой 4 раза, 2 победы на счету "Манчестер Юнайтед", еще 2 встречи завершились вничью.

ЦСКА выиграл 5 последних матчей Лиги Чемпионов.

"Манчестер Юнайтед" не может победить на выезде в Лиге Чемпионов на протяжении пяти матчей подряд.

Ориентировочные составы на игру:

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А., Васин, Березуцкий В., Набабкин, Вернблум, Натхо, Щенников, Дзагоев, Витиньо, Головин.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Дармиан, Байи, Смоллинг, Блинд, Эррера, Матич, Лингард, Мартиаль, Лукаку.

Прогноз на матч ЦСКА – "Манчестер Юнайтед":

Букмекеры, конечно же, отдают предпочтение манкунианцам. Класс их игроков заметно выше, да и опыта у подопечных Моуринью будет побольше. Пока непонятно, за счет чего армейцы смогут зацепиться за очки, ведь их физическая готовность также оставляет желать лучшего.

На победу ЦСКА букмекеры предлагают коэффициент 6,35, на ничью – 4,04, на победу "Манчестер Юнайтед" – 1,63.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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