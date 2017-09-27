Второе испытание армейцев: ЦСКА принимает "Манчестер Юнайтед"
ЦСКА – "Манчестер Юнайтед"
Стадион: "ВЭБ Арена" (Москва)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Юнас Эрикссон (Швеция)
Лига Чемпионов все еще в Москве: второй тур группы "А" порадует российских болельщиков противостоянием ЦСКА и "Манчестер Юнайтед". Обе команды набрали по три очка в первом туре, и теперь от результата их очного противостояния будет зависеть, кто возглавит отборочный квартет. Гости являются фаворитами противостояния, несмотря на достаточно серьезные кадровые потери, ведь у ЦСКА проблемы с составом наблюдаются на протяжении трех последних лет.
Армейцы в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов откровенно удивили: команда обыграла на выезде лиссабонскую "Бенфику" - 2:1. Безусловно, в том матче имели место судейские просчеты, однако победил ЦСКА абсолютно заслуженно. Во внутреннм первенстве дела у москвичей идут не так хорошо: клуб располагается на 4 месте турнирной таблицы с отставанием от лидера в 7 очков. Под вопросом выход на поле получившего травму Фернандес, однако Гончаренко заверил, что шансы увидеть Марио на поле определенно есть.
"Юнайтед" начал сезон очень мощно: в чемпионате Англии команда делит первую строчку с "Манчестер Сити", набрав 16 очков в 6 матчах. В Лиге Чемпионов подопечные Моуринью расправились в первом туре с "Базелем" – 3:0. Перед матчем Жозе Моуриньо очень высоко отозвался об армейцах, сказав, что этот ЦСКА – сильнейших из всех с кем он встречался. Не смогут принять участие в матче Погба, Феллайни и Кэрррик, а также давно травмированный Златан Ибрагимович. Также под вопросом выход на поле Рохо и Матича.
Интересные факты противостояния ЦСКА и "Манчестер Юнайтед":
Команды встречались между собой 4 раза, 2 победы на счету "Манчестер Юнайтед", еще 2 встречи завершились вничью.
ЦСКА выиграл 5 последних матчей Лиги Чемпионов.
"Манчестер Юнайтед" не может победить на выезде в Лиге Чемпионов на протяжении пяти матчей подряд.
Ориентировочные составы на игру:
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А., Васин, Березуцкий В., Набабкин, Вернблум, Натхо, Щенников, Дзагоев, Витиньо, Головин.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Дармиан, Байи, Смоллинг, Блинд, Эррера, Матич, Лингард, Мартиаль, Лукаку.
Прогноз на матч ЦСКА – "Манчестер Юнайтед":
Букмекеры, конечно же, отдают предпочтение манкунианцам. Класс их игроков заметно выше, да и опыта у подопечных Моуринью будет побольше. Пока непонятно, за счет чего армейцы смогут зацепиться за очки, ведь их физическая готовность также оставляет желать лучшего.
На победу ЦСКА букмекеры предлагают коэффициент 6,35, на ничью – 4,04, на победу "Манчестер Юнайтед" – 1,63.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
Не пропустите: Долгий путь домой: о возвращении Диего Косты в "Атлетико"
опрос
главное
-
Встреча лидеров квартета "D": остановит ли "Спортинг" победную поступь "Барселоны"?
-
Дебют "Метрополитано" в Лиге чемпионов: "Атлетико" принимает "Челси"
-
"Драконы" просыпаются: "Порту" разгромил "Монако" на его поле
-
Мадридцы снова в деле: "Реал" обыгрывает дортмундскую "Боруссию"
-
Сенсация в Москве: обескровленный "Спартак" выстоял ничью с "Ливерпулем"
Лента новостей
-
Де Брюйне: "Шахтер" недооценивают в Европе"
-
Бен Йеддер: "Хет-трик посвящаю жене, семь и друзьям, которые были на стадионе"
-
Роналду: "Почему я должен в каждом матче доказывать, кем являюсь на самом деле?"
-
Второе испытание армейцев: ЦСКА принимает "Манчестер Юнайтед"
-
Битва за лидерство: ПСЖ принимает "Баварию"
-
Встреча лидеров квартета "D": остановит ли "Спортинг" победную поступь "Барселоны"?
-
Фонсека: "Мы должны гордиться тем, что смогли показать такой футбол"
-
Каррера опроверг травмы Попова и Самедова
-
Хендерсон: "Мы разочарованы, "Ливерпуль" должен был выигрывать"
-
Гончаренко ответил на слова Моуринью о сильнейшем ЦСКА
-
"Халл" – "Престон" - 1:2 (обзор)
-
Кейн повторил достижение Стивена Джеррарда
-
Каррера: "Мы сделали максимум из того, что могли"
-
АПОЭЛ – "Тоттенхэм" - 0:3, "Бешикташ" – "РБ Лейпциг" - 2:0 (обзоры)
-
"Севилья" – "Марибор" - 3:0, "Наполи" – "Фейеноорд" - 3:1 (обзоры)
-
Дебют "Метрополитано" в Лиге чемпионов: "Атлетико" принимает "Челси"
-
Клопп: "У "Ливерпуля" были шансы, но сейчас уже ничего не поделаешь"
-
Роналду вышел на третье место по количеству матчей в Лиге Чемпионов
-
"Спартак" теряет Реброва, Попова и Самедова
-
"Монако" – "Порту" - 0:3 (обзор)
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
|2
|ЦСКА Москва
|1
|3
|3
|Бенфика
|1
|0
|4
|Базель
|1
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|ПСЖ
|1
|3
|2
|Бавария Мюнхен
|1
|3
|3
|Андерлехт
|1
|0
|4
|Селтик
|1
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Челси
|1
|3
|2
|Атлетико Мадрид
|1
|1
|3
|Рома
|1
|1
|4
|Карабах
|1
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Барселона
|1
|3
|2
|Спортинг Лиссабон
|1
|3
|3
|Олимпиакос Пирей
|1
|0
|4
|Ювентус
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Севилья
|2
|4
|2
|Ливерпуль
|2
|2
|3
|Спартак Москва
|2
|2
|4
|Марибор
|2
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|2
|6
|2
|Шахтер Донецк
|2
|3
|3
|Наполи
|2
|3
|4
|Фейеноорд
|2
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бешикташ
|2
|6
|2
|Порту
|2
|3
|3
|Монако
|2
|1
|4
|РБ Лейпциг
|2
|1
|Группа H
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|2
|6
|2
|Тоттенхэм
|2
|6
|3
|Боруссия Дортмунд
|2
|0
|4
|АПОЭЛ
|2
|0