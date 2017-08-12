Второе подряд поражение Раньери: "Марсель" на выезде дожал "Нант"

В рамках второго тура французской Лиги 1 "Марсель" в гостях одержал минимальную победу над "Нантом" благодаря голу Лукаса Окампоса на 87-й минуте матча. Таким образом, провансальцы имеют стопроцентный результат на старте сезона - 6 очков в двух играх, а вот команда Клаудио Раньери оба своих поединка проиграла.

"Нант" – "Марсель" - 0:1

Гол: Окампос, 87 - 0:1.

"Нант": Тэтэрушану, Джиджи, Паллуа, Авазьем, Лукас Лима, Ронжье (Мутуссами, 12), Туре, Качаниклич (Илоки, 25), Диего Карлос, Бамму (Томассон, 21), Сала.

"Марсель": Манданда, Рами, Роланду, Эвра, Сакаи, Лопес (Кабелла, 86), Замбо-Ангисса (Сансон, 57), Луис Густаво, Товен, Жермен, Н`Жи (Окампос, 61).

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