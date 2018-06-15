Второй день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 15 июня

Сегодня на Чемпионате Мира будет сыграно три матча группового этапа: Египет сыграет против Уругвая (участие в матче Салаха, вроде как, уже подтверждено), Марокко встретится с Ираном, а в самой интригующей игре дня сойдутся чемпионы Европы Португалия с переживающей нелегкие времена Испанией.

Вчера же сборная России стартовала с уверенной победы над Саудовской Аравией. Однако есть в ее стане и неприятные новости - очередную травму получил Алан Дзагоев. О степени ее серьезности будет известно после прохождения им медобследования.

На клубном уровне в ближайшее время, если не произойдет ничего непредвиденного, должен состояться переход Алиссона из "Ромы" в "Реал", "Ювентус" может провернуть громкий трансфер, а Маурицио Сарри должен возглавить "Челси".

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