Второй гранд за четыре дня: "Хаддерсфилд" едет в гости к "Арсеналу"

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Второй гранд за четыре дня: "Хаддерсфилд" едет в гости к "Арсеналу"

"Арсенал" – "Хаддерсфилд"

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон, Англия)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Грэм Скотт (Оксфордшир)

В рамках 14-го тура английской Премьер-лиги лондонский "Арсенал" примет на "Эмирейтс стэдиум" новичка элиты "Хаддерсфилд". По итогам предыдущего игрового дня

"канониры" вышли на 4-е место в турнирной таблице (в Англии это – зона Лиги чемпионов), и не намерены сбавлять обороты. А вот "терьеры" хоть и проиграли на выходных "Манчестер Сити", но оставили о своей игре очень хорошие впечатления. Теперь же новичку Лиги предстоит поединок против еще одного гранда английского футбола.   

Итак, подопечные Арсена Венгера на минувших выходных обыграли на выезде "Бернли" с минимальным счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече с пенальти забил Алексис Санчес за несколько минут до финального свистка.  Это была вторая подряд победа "канониров" без пропущенных голов. В то же время, в течение осенних месяцев лондонцы выиграли 7 из 10 поединков чемпионата и в шести случаях оставляли собственные ворота в неприкосновенности.

К слову, у "Арсенала" продолжается домашняя беспроигрышная серия, насчитывающая 13 матчей. Двенадцать из них "канониры" выиграли. В том числе он побеждал в 11 предыдущих встречах на своем поле. Причем в восьми из них ему удавалось оставить собственные ворота в неприкосновенности. А в 10 матчах из этих 11 "Арсенал" забивал минимум два гола. Кстати, только две победы были крупными. А еще в шести случаях "Арсенал" побеждал с разницей в два мяча. Напомним, что сейчас лондонцы замыкают четверку лидеров чемпионата Англии, набрав 25 очков и на один балл отставая от идущего третьим "Челси".

Новичок Премьер-лиги "Хаддерсфилд" после успешного старта попал в серию неудач. За последние четыре матча "терьерам" удалось набрать очки только с "Вест Бромвичем" (1:0), "Ливерпулю", "Борнмуту" и "Манчестер Сити" навязать борьбы не удалось, все поединки проиграны с общим счетом 1:9. Сейчас новичок Премьер-лиги опустился уже на 11-е место, ближайшие перспективы пока туманны, ведь до трио аутсайдеров – всего пять очков.

К тому же выездные игры для "Хаддерсфилда" заканчиваются неудачно. За шесть последних матчей "терьеры" набрали всего одно очко и не забили ни одного гола. Ничья с "Бернли" (0:0) – самый лучший результат. Вряд ли "терьеры" смогут прыгнуть выше головы и навязать борьбу "Арсеналу", хотя в футболе бывает всякое.

Последний матч этих команд состоялся в январе 2011 года в Кубке Англии и завершился победой "Арсенала" со счетом 2:1. В чемпионате страны они не играли с сезона 1971/72, когда "канониры" дважды обыграли "Хаддерсфилд" с одинаковым счетом 1:0. Тот сезон для "терьеров" стал последним в высшем дивизионе Англии, пока он не пробился в Премьер-лигу по итогам прошлого футбольного года. Тогда "Хаддерсфилд" занял предпоследнее место, опередив только "Ноттингем Форест".

Интересные факты противостояния "Арсенала" и "Хаддерсфилда":

"Арсенал" не проигрывает "Хаддерсфилду" с января 1971 года

"Канониры" выиграли все домашние матчи сезона в рамках АПЛ  

"Хаддерсфилд" не забивал в шести последних выездных встречах

Последняя встреча соперников состоялась в рамках Кубка Англии в 2011 году

Ориентировочные составы на игру:

"Арсенал": Чех – Мустафи, Мертезакер, Монреаль, Коклен, Джака, Колашинац, Бельерин, Уилшер, Уэлбек, Санчес.

"Хаддерсфилд": Лессль – Хадерджонаж, Йоргенсен, Шиндлер, Лёве, Муй, Хогг, Инс, Сабири, Качунга, Мунье.

Прогноз на матч "Арсенал" – "Хаддерсфилд":

"Терьеры" очень неплохо смотрелись в прошлом туре против "Манчестер Сити", уступив всего 1:2. Возможно, им удастся прервать безголевую серию и забить в Лондоне. Но три очка, скорее всего, все равно достанутся "канонирам". Дома они выглядят стабильно. На победу "Арсенала" коэффициент колеблется в районе 1.17 баллов. Ничейный исход (коэффициент 6.00 – 7.60) специалисты считают маловероятным. Ну и, понятное дело, мало кто сомневается, что лондонцы потерпят фиаско (средний коэффициент – 15.50 баллов).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 13 37
2 Манчестер Юнайтед 14 32
3 Челси 13 26
4 Арсенал Лондон 13 25
5 Тоттенхэм 14 24
6 Ливерпуль 13 23
7 Бернли 13 22
8 Уотфорд 14 21
9 Лестер Сити 14 17
10 Брайтон & Хоув Альбион 14 17
11 Саутгемптон 13 16
12 Ньюкасл Юнайтед 14 15
13 Хаддерсфилд Таун 13 15
14 Борнмут 13 14
15 Сток Сити 13 13
16 Вест Бромвич Альбион 14 12
17 Эвертон 13 12
18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
19 Суонси Сити 13 9
20 Кристал Пэлас 14 9
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