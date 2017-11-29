Второй гранд за четыре дня: "Хаддерсфилд" едет в гости к "Арсеналу"
"Арсенал" – "Хаддерсфилд"
Стадион: "Эмирейтс" (Лондон, Англия)
Начало матча: 22:45
Арбитр: Грэм Скотт (Оксфордшир)
В рамках 14-го тура английской Премьер-лиги лондонский "Арсенал" примет на "Эмирейтс стэдиум" новичка элиты "Хаддерсфилд". По итогам предыдущего игрового дня
"канониры" вышли на 4-е место в турнирной таблице (в Англии это – зона Лиги чемпионов), и не намерены сбавлять обороты. А вот "терьеры" хоть и проиграли на выходных "Манчестер Сити", но оставили о своей игре очень хорошие впечатления. Теперь же новичку Лиги предстоит поединок против еще одного гранда английского футбола.
Итак, подопечные Арсена Венгера на минувших выходных обыграли на выезде "Бернли" с минимальным счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече с пенальти забил Алексис Санчес за несколько минут до финального свистка. Это была вторая подряд победа "канониров" без пропущенных голов. В то же время, в течение осенних месяцев лондонцы выиграли 7 из 10 поединков чемпионата и в шести случаях оставляли собственные ворота в неприкосновенности.
К слову, у "Арсенала" продолжается домашняя беспроигрышная серия, насчитывающая 13 матчей. Двенадцать из них "канониры" выиграли. В том числе он побеждал в 11 предыдущих встречах на своем поле. Причем в восьми из них ему удавалось оставить собственные ворота в неприкосновенности. А в 10 матчах из этих 11 "Арсенал" забивал минимум два гола. Кстати, только две победы были крупными. А еще в шести случаях "Арсенал" побеждал с разницей в два мяча. Напомним, что сейчас лондонцы замыкают четверку лидеров чемпионата Англии, набрав 25 очков и на один балл отставая от идущего третьим "Челси".
Новичок Премьер-лиги "Хаддерсфилд" после успешного старта попал в серию неудач. За последние четыре матча "терьерам" удалось набрать очки только с "Вест Бромвичем" (1:0), "Ливерпулю", "Борнмуту" и "Манчестер Сити" навязать борьбы не удалось, все поединки проиграны с общим счетом 1:9. Сейчас новичок Премьер-лиги опустился уже на 11-е место, ближайшие перспективы пока туманны, ведь до трио аутсайдеров – всего пять очков.
К тому же выездные игры для "Хаддерсфилда" заканчиваются неудачно. За шесть последних матчей "терьеры" набрали всего одно очко и не забили ни одного гола. Ничья с "Бернли" (0:0) – самый лучший результат. Вряд ли "терьеры" смогут прыгнуть выше головы и навязать борьбу "Арсеналу", хотя в футболе бывает всякое.
Последний матч этих команд состоялся в январе 2011 года в Кубке Англии и завершился победой "Арсенала" со счетом 2:1. В чемпионате страны они не играли с сезона 1971/72, когда "канониры" дважды обыграли "Хаддерсфилд" с одинаковым счетом 1:0. Тот сезон для "терьеров" стал последним в высшем дивизионе Англии, пока он не пробился в Премьер-лигу по итогам прошлого футбольного года. Тогда "Хаддерсфилд" занял предпоследнее место, опередив только "Ноттингем Форест".
Интересные факты противостояния "Арсенала" и "Хаддерсфилда":
"Арсенал" не проигрывает "Хаддерсфилду" с января 1971 года
"Канониры" выиграли все домашние матчи сезона в рамках АПЛ
"Хаддерсфилд" не забивал в шести последних выездных встречах
Последняя встреча соперников состоялась в рамках Кубка Англии в 2011 году
Ориентировочные составы на игру:
"Арсенал": Чех – Мустафи, Мертезакер, Монреаль, Коклен, Джака, Колашинац, Бельерин, Уилшер, Уэлбек, Санчес.
"Хаддерсфилд": Лессль – Хадерджонаж, Йоргенсен, Шиндлер, Лёве, Муй, Хогг, Инс, Сабири, Качунга, Мунье.
Прогноз на матч "Арсенал" – "Хаддерсфилд":
"Терьеры" очень неплохо смотрелись в прошлом туре против "Манчестер Сити", уступив всего 1:2. Возможно, им удастся прервать безголевую серию и забить в Лондоне. Но три очка, скорее всего, все равно достанутся "канонирам". Дома они выглядят стабильно. На победу "Арсенала" коэффициент колеблется в районе 1.17 баллов. Ничейный исход (коэффициент 6.00 – 7.60) специалисты считают маловероятным. Ну и, понятное дело, мало кто сомневается, что лондонцы потерпят фиаско (средний коэффициент – 15.50 баллов).
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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"Атлетико" - "Эльче" - 3:0 (обзор)
-
ПСЖ - "Труа" - 2:0 (обзор)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|13
|37
|2
|Манчестер Юнайтед
|14
|32
|3
|Челси
|13
|26
|4
|Арсенал Лондон
|13
|25
|5
|Тоттенхэм
|14
|24
|6
|Ливерпуль
|13
|23
|7
|Бернли
|13
|22
|8
|Уотфорд
|14
|21
|9
|Лестер Сити
|14
|17
|10
|Брайтон & Хоув Альбион
|14
|17
|11
|Саутгемптон
|13
|16
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|15
|13
|Хаддерсфилд Таун
|13
|15
|14
|Борнмут
|13
|14
|15
|Сток Сити
|13
|13
|16
|Вест Бромвич Альбион
|14
|12
|17
|Эвертон
|13
|12
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|10
|19
|Суонси Сити
|13
|9
|20
|Кристал Пэлас
|14
|9