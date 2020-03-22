Второй игрок "Айнтрахта" заразился коронавирусом. Об этом сообщается в твиттере команды.

На данный момент весь клуб находится на карантине после того, как у одного из футболистов было выявлено заболевание.

Все игроки команды прошли тест, после которого стало известно, что еще один игрок болен.

Имена заболевших не уточняются, дополнительные результаты станут известны в ближайшие дни.

Не пропустите: В "Айнтрахте" зафиксирован первый случай заражения коронавирусом| http://soccernews.ru