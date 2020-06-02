Второй игрок "Милана" получил травму после возобновления тренировок

Защитник "Милана" Лео Дуарте получил травму на сегодняшней тренировке.

У игрока мышечная травма, из-за которой он может пропустить около месяца. Более подробная информация станет известна после медицинского осмотра.

Отметим, что это уже вторая травма игроков "россонери" после возобновления тренировок. Ранее повреждение также получил форвард Златан Ибрагимович.

Дуарте играет в "Милане" с лета 2019 года. На его счету все 5 матчей в Серии А.

Не пропустите: Хавбек "Милана" отказался перейти в "Фиорентину"| http://soccernews.ru