Второй или пятый? Сборные Германии и Испании разыграют титул чемпиона на молодежном Евро

Германия U-21 – Испания U-21

Стадион: "Краковия" (Краков, Польша)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Бенуа Бастьен (Франция)

Пятничным вечером в Кракове состоится финальный матч молодежного чемпионата Европы, в котором сойдутся сборные Германии и Испании. Для первых это будет лишь второй матч за трофей, если учитывать выступления сборной объединенной Германии. Свой единственный финал данного турнира немцы выиграли в 2009 году, когда разгромили сборную Англии со счетом 4:0. Что до испанцев, то они в седьмой раз сыграют в финальных встречах молодежного Евро. Из шести предыдущих попыток завоевать трофей, четыре были успешными. Последний раз на молодежном Евро "Фурия Роха" побеждала четыре года назад, переиграв в финальном матче итальянцев со счетом 4:2.

Путь немцев в финал получился непростым. На групповом этапе они легко переиграли сверстников из Чехии (2:0) и Дании (3:0). Но в заключительном матче группы сборная Германии уступила итальянцам (0:1). Тем не менее, со второго места немцы квалифицировались в полуфинал, где встретились с англичанами. Матч с родоначальниками футбола сложился для команды Хорста Хрубеша нелегко. Сначала немцы выигрывали после точного удара Зельке на 35-й минуте, а через 15 минут уже уступали в счете. И все же Платте сравнял счет, переведя игру в овертайм. Однако и дополнительное время победитель не был выявлен, а в серии пенальти со счетом 4:3 победили немцы.

Сборная Испании U-21 стала единственной командой на турнире, которая по итогам группового этапа добыла три победы в трех матчах. Сначала команда Альберта Селадеса без проблем разгромила сборную Македонии (5:0), хет-триком в ворота которой отметился нападающий мадридского "Реала" Марко Асенсио. Затем уверенно разобралась с португальцами со счетом 3:1. Испанцы взяли максимум даже в поединке против сборной Сербии (0:1), который уже ничего не решал. В полуфинале "Фурия Роха" не оставила ни единого шанса сборной Италии, переиграв соперника со счетом 3:1. Все голы в составе испанской команды провел атакующий полузащитник мадридского "Атлетико" Сауль Ньигес, возглавив тем самым с 5 мячами список бомбардиров чемпионата.

На молодежном Евро команды встречались дважды. Оба раза команды соперничали в группе. Так на Евро-2009 была зафиксирована нулевая ничья. А спустя четыре года испанцы отпраздновали успех благодаря единственному голу Мораты.

Интересные факты противостояния Германии U-21 и Испании U-21:

Испанцы могут в пятый раз выиграть молодежный чемпионат Европы

Четырежды на этом уровне в очных встречах побеждали испанцы, и только раз – немцы

Последняя встреча команд состоялась в марте 2014 года, испанцы выиграли 2:0 (отличились Мората и Иско)

Последний раз на молодёжном Евро команды встречались в 2013 году на групповом раунде: испанцы взяли верх 1:0 (отличился всё тот же Мората)

Для сборной Германии U-21 это будет второй финал в истории

Испанцы выиграли шесть последних матчей

Ориентировочные составы на игру:

Германия U-21: Поллерсбек – Тольян, Юнг, Кемпф, Герхардт, Хаберер, Арнольд, Филипп, Майер, Гнабри, Платте.

Испания U-21: Кепа – Хонни, Вальехо, Мере, Бельерин, Льоренте, Себальос, Сауль, Сандро, Асенсио, Деулофеу.

Прогноз на матч Германия U-21 – Испания U-21:

Сборная Испании является фаворитом предстоящей игры по многим причинам. И в первую очередь, подопечные Альберта Селадеса берут свое составом, той россыпью звезд, которые приехали на этот чемпионат. Молодая "красная фурия" привезла сюда Марко Асенсио, Херарда Делофеу, Марко Льоренте, Дениса Суареса, Эктора Бельерина, Иньяки Уильямса, Даниэля Себальоса и, конечно же, Сауля. У немцев же состав значительно ослаблен. Те футболисты, что тащили команду на этот турнир, громя всех в отборочном цикле, отправились в составе первой сборной на Кубок Конфедераций. Поэтому сейчас испанцы вдвойне сильнее сборной Германии. И, если они просто смогут сыграть в свою силу, то, непременно, выиграют этот финал. Букмекеры уверены, что испанская команда сумеет добиться победы над своим оппонентом. На победу "Фурии Роха" предлагается коэффициент 1.80, в то время как на успех немцев можно поставить с коэффициентом 4.01. Ничейный исход оценивается в 3.70 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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