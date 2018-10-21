Второй клуб Барселоны вышел на второе место в Примере

Теги уэскаэспаньол

Второй клуб Барселоны вышел на второе место в Примере

В матче девятого тура чемпионата Испании "Эспаньол" на выезде обыграл "Уэску". Победу каталонскому клубу принес дубль Борхи Иглесиаса. Благодаря этой победе "Эспаньол" с 17 очками вышел на второе место в Примере, "Уэска" осталась на последней, 20-й позиции.

"Уэска" – "Эспаньол" - 0:2 (0:1)
Голы: Иглесиас, 41 - 0:1, Иглесиас, 64 - 0:2

"Уэска": Йованович, Пулидо, Акапо, Мирамон, Рубен Семеду, Гомес, Мусто (Гюрлер, 74), Авила, Алекс Гальяр (Феррейро, 57), Лонго, Эрнандес (Мелеро, 46).

"Эспаньол": Лопес, Давид Лопес, Вила, Лопес, Эрмосо, Санчес, Марк Рока, Гранеро, Перес (Пьятти, 66), Гарсия (Баптистао, 74), Иглесиас (Мелендо, 88).

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