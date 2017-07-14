Второй квалификационный раунд Лиги Чемпионов: "Селтик" одержал победу над "Линфилдом"

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Второй квалификационный раунд Лиги Чемпионов: "Селтик" одержал победу над "Линфилдом"

В рамках второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов "Селтик" одержал выездную победу над "Линфилдом".

"Линфилд" - "Селтик" 0:2

Голы: Синклейр, 17 - 0:2, Рогич, 23 - 0:2

Ответная игра состоится 19 июля. Победитель этой пары в третьем раунде встретится с победителем противостояния между "Дандолком" и "Русенборгом". | http://soccernews.ru

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