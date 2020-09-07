Второй матч "Динамо" Брянск отменен из-за коронавируса

Матч 8-го тура ФНЛ "Динамо" Брянск - "Нефтехимик" отменен из-за коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

"В соответствии с постановлением врио главного государственного санитарного врача по Брянской области № 19 от 4 сентября 2020 года, в отношении футбольного клуба "Динамо" Брянск был введен режим карантина, в соответствии с которым сотрудникам клуба, включая футболистов и тренеров, запрещено проведение футбольных матчей и тренировок", - говорится в сообщении ФНЛ.

Ранее из-за болезни игроков брянского клуба был отменен матч "Динамо" - "Спартак-2".

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