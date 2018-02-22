Второй пошел: "Локомотив" обыгрывает "Ниццу" и выходит в 1/8 финала Лиги Европы

"Локомотиву" и "Ницце" выпала возможность разыграть вторую путевку в 1/8 финала Лиги Европы, причем первую добыл как раз российский клуб – ЦСКА. Матч на "РЖД Арене" стартовал раньше остальных, никаких неожиданностей в стартовых составах команд замечено не было, и главная надежда французов, в лице Марио Балотелли, появилась на поле с первых минут. После победы во Франции шансы "Локо" пройти дальше были намного предпочтительнее, однако и "гимнастов" списывать со счетов никто не собирался.

Чтобы согреться, команды решили не сражаться за территорию, а сразу пустились в борьбу на встречных курсах. Немного быстрее и успешнее практически во всех компонентах были французские футболисты, правда, первый опасный момент случился благодаря индивидуальным действиям Балотелли. Неожиданно для всех запустил Марио пушечный выстрел с дальней дистанции, и лишь перекладина спасла Гильерме от гола.

Ближе к середине тайма итальянец еще раз пальнул в каркас ворот, на этот раз его удар со штрафного приняла на себя крестовина ворот хозяев. Но на исходе получаса вторая опасная атака "Локомотива" закончилась голом, в первой их них Алексей Миранчук не реализовал выход один на один после паса брата, а уже через минуту счет был открыт. Денисов отпасовал к линии штрафной, мяч в борьбе мяч был оттуда несильно выбит, а Игорь оказался первым на подборе и точнейшим ударом в правый от себя угол сделал счет 1:0.

Само собой, подопечные Семина заиграли поувереннее, в то время как "Ницца" уже с трудом находила в себе силы бежать в атаку, лишь Балотелли в самой концовке еще раз потревожил Гильерме со штрафного, но последний был на высоте. Первая половина встречи завершилась минимальной победой "Локомотива", что вынуждало "орлят" забивать, как минимум, трижды.

Во второй половине команды забегали еще быстрее: хозяева, получив психологическое преимущество, смело атаковали ворота "Ниццы", ну а "гимнасты" отвечали своими выпадами, не теряя надежды на свои три гола.

Вскоре два вернейших момента упустил "Локомотив" с интервалом в несколько минут: сначала Антон Миранчук не реализовал выход один на один, угодив в голкипера, а затем он же в концовке контратаки угодил в штангу с линии штрафной.

Время шло, а "Ницца" никак не могла отыграть даже один мяч, в то время как хозяева не особо стремились забить второй гол. Наставники еще сбили темп матча серией замен, после чего команды откровенно доигрывали встречу. В самой концовке французы создали несколько шансов в надежде отыграть один мяч, да и "Локомотив" пару раз статистически удачно сбегал в контратаку.

Но счет на табло остался прежним, а это значит, что "железнодорожники", вслед за ЦСКА, выходят в 1/8 финала Лиги Европы.

"Локомотив"– "Ницца" – 1:0

Голы: Игорь Денисов, 30

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, Игорь Денисов, Миранчук Антон, Фернандеш, Фарфан (Коломейцев, 25), Миранчук Алексей (Тарасов, 84), Ари (Эдер, 65).

"Ницца": Бенитес, Бюрне, Данте, Сарр, Перро, Ле-Мелу, Сипрьен, Сери (Сако, 84), Сент-Максимен (Тамез, 78), Плеа (Макенго, 79), Балотелли.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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