Второй после Яшина: ушёл из жизни легендарный Гордон Бэнкс

В ночь на 12 февраля ушёл из жизни легендарный английский вратарь Гордон Бэнкс, сообщает BBC.

Бэнкс скончался в возрасте 81 года. В течение трёх лет он боролся с раком.

Стоит отметить, что Бэнкс занимает второе место в списке сильнейших голкиперов 20-го века по версии IFFHS, уступая только Льву Яшину. Кроме того, сэйв англичанина после удара Пеле на ЧМ-1970 был признан лучшим в прошлом столетии.

В течение карьеры, которая длилась с 1958 по 1978 год, Бэнкс выступал за "Честерфилд", "Лестер", "Сток Сити", "Кливленд Стокерс", "Хелленик", "Форт-Лодердейл Страйкерс" и "Сент-Патрикс Атлетик". За сборную Англии сыграл 73 матча и пропустил 57 голов. В составе "трёх львов" стал победителем Чемпионата Мира 1966 года.

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