Второй раунд разборок в Кубке Англии, самая зрелищная битва во Франции и приоритеты "Интера": рассказываем, что посмотреть посреди недели

"Интер" – "Кальяри"

14 января 22:45. Милан, "Джузеппе Меацца"

"Интер", который после ничьи с "Аталантой" потерял лидерство в Серии "А", проведет второй матч за несколько дней – в рамках 1/8 Кубка Италии "нерадзурри" примут "Кальяри". Обе команды несколько сбавили обороты в последних матчах – подопечные Антонио Конте выиграли лишь 2 из последних 5-ти поединков, а у "Кальяри" дела еще хуже – 4 поражения в 5-ти последних турах. Кубковый матч – прекрасная возможность для обоих коллективов прервать серию неудач, но вряд ли Антонио Конте и Роландо Маран будут делать большую ставку на этот турнир. И "Кальяри", и "Интеру" есть за что бороться в Серии "А", поэтому на поле "Джузеппе Меацца" должны выйти не совсем оптимальные составы. "Нерадзурри" сейчас успешно навязывают конкуренцию "Ювентусу" в гонке за Скудетто, а островитяне еще несколько туров назад претендовали на Лигу Чемпионов. Сейчас наступил ожидаемый спад, но сбрасывать со счетов боевой "Кальяри" не стоит. Команды уже встречались в текущем сезоне в рамках Серии "А" – в сентябре "Интер" отвоевал тяжелую победу на Сардинии со счетом 2:1. Решающий гол забил Лукаку, реализовав пенальти.

"Тоттенхэм" – "Мидлсбро"

14 января 23:05. Лондон, "Тоттенхэм Стэдиум"

"Тоттенхэм" во второй раз примет "Мидлсбро" в 1/32 финала Кубка Англии. Первый поединок на "Риверсайде" завершился миром, поэтому команды вынуждены определить обладателя путевки в следующую стадию древнейшего турнира мира в переигровке. Подопечные Жозе Моуринью не могут выиграть уже 3 матча АПЛ подряд, в двух из которых уступили. Обидчиками "шпор" стали "Саутгемптон" и "Ливерпуль", а отставание лондонцев от ТОП-4 составляет уже 9 очков. Неудача еще и в Кубке Англии станет серьезным ударом по амбициям Жозе Моуринью в "Тоттенхэме", ведь это чуть ли не единственный трофей, который команда может завоевать в сезоне 2019/20 (успех в Лиге Чемпионов пока выглядит чем-то фантастическим). Тем более, при отсутствии Харри Кейна, который выбыл на несколько месяцев из-за очередной травмы. "Мидлсбро" в последних матчах набрал хороший ход, выиграв 4 подряд поединки Чемпионшипа. В последнем поединке "боро" разошлись миром с "Дерби Каунти" и подходят к противостоянию с "Тоттенхэмом" в приличной форме. Отдавать заранее команде Моуринью легкую победу будет слишком оптимистичным поступком.

"Манчестер Юнайтед" – "Вулверхэмптон"

15 января 22:45. Манчестер, "Олд Траффорд"

Поединок на "Молинью" не принес забитых мячей, поэтому судьба путевки в 1/16 финала Кубка Англии решится на "Олд Траффорд". Обе команды соседствуют в турнирной таблице АПЛ – "красные дьяволы" опережают "волков" на 3 очка и отстают от зоны Лиги Чемпионов на 5 пунктов. На прошлой неделе МЮ практически потерял шансы на выход в финал Кубка Лиги, уступив дома "Манчестер Сити", поэтому Кубок Англии имеет большое значение для команды Сульшера. Лига Европы и Кубок Англии – это, по сути, единственные турниры, победой в которых "Манчестер Юнайтед" может пополнить клубный музей по итогам сезона, поэтому ожидать серьезной ротации от Сульшера вряд ли уместно. В последнем матче АПЛ манкунианцы без проблем разбили "Норвич" и подходят к дуэли с "волками" в хорошем настроении. Зато команда Эшпириту Санту несколько затормозила. После победы над "Манчестер Сити" "Вулверхэмптон" проиграл "Уотфорду" и "Ливерпулю" и сыграл вничью с "Ньюкаслом", опустившись за пределы еврокубковой зоны. Впрочем, нынешний МЮ – довольно удобный оппонент для "волков", ведь после возвращения в АПЛ "Вулверхэмптон" еще не проигрывал "дьяволам" (3 ничьи и 2 победы).

"Монако" – ПСЖ

15 января 23:00. Монако, "Луи II"

В воскресенье "Монако" и ПСЖ выдали шоу на "Парк де Пренс", расписав феерический матч с 6-ю голами (3:3). Дебютный матч Роберта Морено на посту наставника монегасков в рамках чемпионата Франции явно запомнился, а волею календаря соперники снова встретятся уже через несколько дней на стадионе "Луи II". Поединок ПСЖ и "Монако" – один из немногих в чемпионате Франции, в котором можно увидеть действительно зрелищный футбол, поэтому проигнорировать такое ​​редкое событие было бы преступлением. Тем более, с учетом перестрелки в прошлом туре. Парижане прогнозируемо лидируют в чемпионате, опережая "Марсель" на 5 пунктов. При этом команда Томаса Тухеля еще и имеет игру в запасе, поэтому чувствует себя достаточно уверенно даже с учетом 3-х поражений в первом круге. Монегаски же после неубедительного старта набрали приличный ход – пока их отставание от 3-го места составляет всего 4 очка, поэтому подопечные Морено вполне могут замахнуться и на зону Лиги Чемпионов уже в ближайших турах Лиги 1.

Игорь Малиенко | soccernews.ru