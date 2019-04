Второй Роналду или первый Фелиш? Рассказываем о португальце, за которого просят 200 млн евро

Главный вопрос, который мучает болельщиков последнее время – Феликс или Фелиш. Интернет-порталы используют разные варианты написания фамилии молодого португальца. Идеально правильное произношение станет известно ровно в тот момент, когда игрок станет великим, ведь, согласитесь, никто не путает ударение в фамилиях Месси, Роналду или Рибери. Мы предпочитаем вариант "Фелиш", ведь в латинском варианте его фамилии (Felix) в конце стоит буква "х", которая в португальском варианте читается как "ш". Посмотрим, были ли мы правы. Один факт остается неоспоримым. На прошлой неделе парень сотворил настоящее шоу, отгрузив 3 гола в ворота "Айнтрахта", и заявил о себе на всю Европу. Фелиша и раньше величали "новым Роналду", но теперь этого "the new one" наконец-то увидели в деле. Стоит сказать, что статистика вингера в текущем сезоне очень даже внушительна: 16 голов и 9 результативных передач в 37 матчах во всех турнирах. Да и стоит он, по данным Transfermarkt, 35 млн евро, что для 19 лет очень даже недурно. Предлагаем совершить небольшой экскурс в историю и познакомится с игроком поближе.

Жоау Фелиш начинал не в "Бенфике"! В 8 лет он тренировался в футбольной академии "Порту" и обладал всеми атрибутами футболиста, который идет из грязи в князи, преодолевает все на своем пути и прочие элементы этой прекрасной мотивационной сказки. Для некоторых сказки! А для Фелиша сказка стала былью. Городок, котором родился португалец, находился в 130 километрах от Порту, так что семье приходилось проделывать огромный путь, чтобы отвезти маленького Фелиша на тренировку, а потом его оттуда забрать. В одном из интервью португальской прессе мама Фелиша сказала, что поездки занимали всю вторую часть дня – с 17 до 23:00. Большую часть времени "съедала" дорога. Когда футболисту исполнилось 12, он был переведен в интернат при академии "Порту", но ровно в тот же момент дела в команде резко пошатнулись. Тренера команды начали все больше акцентировать внимание на не шибко внушительные физические данные футболиста, и все чаще оставляли его на скамейке. Такие расклады не устроили Фелиша, и его без проблем переманила "Бенфика".

Интересно, что переход состоялся не без скандала, или, если быть точнее недопонимания. Сам Фешиш не раз заявлял следующее: "Мне всегда нравилось показывать красивый футбол и в "Бенфике" я счастлив. В "Порту" я не всегда мог просто получать удовольствие от игры. Там в меня не верили, критиковали за физическую форму. Меня часто меняли, не давали мяч! Там я потерял радость от футбола". В то же время один з тренеров молодежной команды "Порту" рассказал португальской прессе, что дело в деньгах! Просто "Бенфика" предложила больше. Как бы там ни было, именно в Лиссабоне Фелиш прибавил физически, тактически и уже в 2016 году подписал первый профессиональный контракт с "орлами". Видимо, "Бенфика" точно знала, кого она берет, ведь сразу же уделила достаточно времени, чтобы развить потенциал Фелиша. На данном этапе "политику партии" можно назвать правильно, иначе за молодого португальца не просили бы более 120 млн евро (именно такая сумма отступных прописана в контракте футболиста). Стремительный рост позволил Фелишу уже в 16 лет дебютировать за "Бенфику B", а также стать самым молодым игроком, который когда-либо отличался во втором португальском дивизионе. Дебют в первой команде пришелся на начало текущего сезона, тем удивительней видеть в активе Фелиша столь впечатляющие статистические показатели (цифры мы прописывали выше). Еще более удивительно, что все забитые голы и голевые передачи стали возможными при всего 55% игр в стартовом составе.

Итак, что можно сказать текущей игре Фелиша. В первую очередь, стоит отметить, что он является достаточно универсальным игроком и может сыграть практически на любой атакующей позиции. Главная специализация футболиста – игра под форвардом. Это можно заметить даже в стиле использования 19-летнего португальца. Тренер "Бенфики" часто использует схему 4-4-2. Фелиш, который получил стабильное место в основе в конце декабря, располагается на позиции одного из форвардов, и частенько опускается чуть в глубину, чтобы получать мяч и доставлять его дальше в штрафную. Сейчас Фелиш является 7-ым лучшим бомбардиром в португальской лиге, забив 11 голов в 29 матчах чемпионата. Примечательно, что футболист еще ни разу не потерялся в главных матчах чемпионатах. Статистика показывает, что он забил 3 гола в 3 матчах против главного столичного соперника – "Спортинга", а также главного национального противника – "Порту". В Лиге Европы тоже получилось установить парочку рекордов. Главное, что стоит отметить: Фелиш – самый молодой автор хет-трика в истории второго по значимости европейского клубного турнира. Еще никому не удавалось забить 3 гола в возрасте 19 лет, 5 месяцев и 2 дней. Да и если говорить о "Бенфике", то ни одни игрок ее состава не забивал в еврокубках в столь раннем возрасте. Даже великий Эйсебиу отметился результативным действием уже в 20 лет. Что там о Роналду, с которым Фелиша так активно сравнивают? Да ничего! Пока что главный португалец в истории футбола свой первый хет-трик забил только в 22 года, а если говорить о еврокубках, то там, напротив его фамилии в статистических сводках подобного типа, стоит фамилия 27.

João Félix for Benfica vs. Eintracht Frankfurt:



• Most shots (4)

• Most chances created (3)

• Most shots on target (3)

• Most goals (3)



The youngest player to score a #UEL hat-trick in Europa League history. pic.twitter.com/uNabZBQRUI — Squawka Football (@Squawka) 11 квітня 2019 р.

Ни для кого не секрет, что за Фелишем следит вся Европа, особенно та ее часть, которая имеет приставку "топ". Особенно часто в новостях упоминается "Ювентус". Возможно, боссы "старой синьоры" уже сейчас ищут потенциальную замену Криштиану Роналду. А вот главным ценителем игры молодого португальца, по информации множества российских и иностранных источников, является Тьери Анри. Когда француз возглавлял "Монако", он часто пересматривал нарезки с игрой португальца и намекал о том, что ему очень хотелось бы видеть Фелиша в своей команде. Сейчас Тьери уже не в "Монако", да и вряд ли монегаски будут давать за молодого футболиста больше 100 млн евро, это просто не вписывается в их философию развития.

Пока же о будущем Фелиша известно только две вещи: (а) боссы "Бенфики" не собираются продавать игрока сразу и, скорее всего, оставят в клубе еще, как минимум, на сезон; (б) для португальского нападающего уже готовится новый контракт, сумма отступных в котором может увеличится до 200 млн евро.