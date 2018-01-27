Второй вылет "дроздов" на "Энфилд": "Ливерпуль" принимает "Вест Бромвич"

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Второй вылет "дроздов" на "Энфилд": "Ливерпуль" принимает "Вест Бромвич"

"Ливерпуль"  –  "Вест Бромвич"

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Крейг Поусон (Англия)

"Ливерпуль" в рамках 1/16 финала Кубка Англии снова ожидает домашний поединок, на этот раз против "Вест Бромвича". Учитывая результат матча первого круга чемпионата, когда "дрозды" увезли целое очко с "Энфилда", кубковое противостояние команд также сулит немало интриги.

Мерсисайдцы в предыдущем раунде турнира прошли "Эвертон", обыграв подопечных Эллардайса на домашней арене со счетом 2:1. На прошлой неделе "Ливерпуль" прервал свою серию из 18 матчей без поражений, минимально уступив в рамках Премьер-Лиги "Суонси" – 0:1. Подопечные Клоппа опустились на 4-ю строчку чемпионата, и пока им предстоит побороться за высокие места в другом турнире.

На что способны "красные", было продемонстрировано 2 недели назад, когда команда обыграла лидера АПЛ – "Манчестер Сити". Сейчас же главное, чтобы "Ливерпуль" не подхватил синдром прошлого сезона, когда у него возникало много проблем в играх с не самыми сильными соперниками. Хорошие новости пришли из лазарета мерсисайдцев: к матчу с "дроздами" будут готовы сыграть Хендерсон, Старридж, Морено и Ловрен.

"Вест Бромвич" продолжает выступление в Кубке Англии, благодаря победе над "Эксетером" в предыдущем раунде – 2:0. А вот во внутреннем первенстве "дрозды" совсем не радуют: 20 очков после 24 туров и предпоследнее место турнирной таблицы. Правда, в последних матчах подопечные Пардью выглядят вполне прилично: победа над "Брайтоном" – 2:0 и ничья с "Эвертоном" со счетом 1:1 дают болельщикам надежду на спасение сезона.

Интересные факты противостояния "Ливерпуля" и "Вест Бромвича":

Последний раз "Вест Бромвич" обыгрывал "Ливерпуль" в августе 2012 года.

В 9 предыдущих матчах между этими соперниками было зафиксировано 4 победы мерсисайдцев и 5 ничейных исходов.

В домашних матчах нынешнего сезона "Ливерпуль" еще не проигрывал.

Ориентировочные составы на игру:

Ливерпуль: Миньоле, Александер-Арнолд, Клаван, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Лаллана, Салах, Ингз, Мане.

Вест Бромвич: Фостер, Ньом, Маколи, Хегази, Гиббс, Брант, Крыховяк, Ливермол, Макклин, Родригес, Робсон-Кану.

Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Вест Бромвич":

"Ливерпуль" – безоговорочный фаворит матча, даже несмотря на возможную перетасовку состава. Дома мерсисайдцы пропускают очень мало, и вряд ли защита команды выйдет в экспериментальном сочетании игроков, поэтому "дроздам" будет очень непросто распечатать ворота соперника.

На победу "Ливерпуля" букмекеры предлагают коэффициент – 1,33, на ничью –  6,20, на победу "Вест Бромвича" – 9,60.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 24 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 24 22
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 24 20
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