Второй вылет "дроздов" на "Энфилд": "Ливерпуль" принимает "Вест Бромвич"

"Ливерпуль" – "Вест Бромвич"

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Крейг Поусон (Англия)

"Ливерпуль" в рамках 1/16 финала Кубка Англии снова ожидает домашний поединок, на этот раз против "Вест Бромвича". Учитывая результат матча первого круга чемпионата, когда "дрозды" увезли целое очко с "Энфилда", кубковое противостояние команд также сулит немало интриги.

Мерсисайдцы в предыдущем раунде турнира прошли "Эвертон", обыграв подопечных Эллардайса на домашней арене со счетом 2:1. На прошлой неделе "Ливерпуль" прервал свою серию из 18 матчей без поражений, минимально уступив в рамках Премьер-Лиги "Суонси" – 0:1. Подопечные Клоппа опустились на 4-ю строчку чемпионата, и пока им предстоит побороться за высокие места в другом турнире.

На что способны "красные", было продемонстрировано 2 недели назад, когда команда обыграла лидера АПЛ – "Манчестер Сити". Сейчас же главное, чтобы "Ливерпуль" не подхватил синдром прошлого сезона, когда у него возникало много проблем в играх с не самыми сильными соперниками. Хорошие новости пришли из лазарета мерсисайдцев: к матчу с "дроздами" будут готовы сыграть Хендерсон, Старридж, Морено и Ловрен.

"Вест Бромвич" продолжает выступление в Кубке Англии, благодаря победе над "Эксетером" в предыдущем раунде – 2:0. А вот во внутреннем первенстве "дрозды" совсем не радуют: 20 очков после 24 туров и предпоследнее место турнирной таблицы. Правда, в последних матчах подопечные Пардью выглядят вполне прилично: победа над "Брайтоном" – 2:0 и ничья с "Эвертоном" со счетом 1:1 дают болельщикам надежду на спасение сезона.

Интересные факты противостояния "Ливерпуля" и "Вест Бромвича":

Последний раз "Вест Бромвич" обыгрывал "Ливерпуль" в августе 2012 года.

В 9 предыдущих матчах между этими соперниками было зафиксировано 4 победы мерсисайдцев и 5 ничейных исходов.

В домашних матчах нынешнего сезона "Ливерпуль" еще не проигрывал.

Ориентировочные составы на игру:

Ливерпуль: Миньоле, Александер-Арнолд, Клаван, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Лаллана, Салах, Ингз, Мане.

Вест Бромвич: Фостер, Ньом, Маколи, Хегази, Гиббс, Брант, Крыховяк, Ливермол, Макклин, Родригес, Робсон-Кану.

Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Вест Бромвич":

"Ливерпуль" – безоговорочный фаворит матча, даже несмотря на возможную перетасовку состава. Дома мерсисайдцы пропускают очень мало, и вряд ли защита команды выйдет в экспериментальном сочетании игроков, поэтому "дроздам" будет очень непросто распечатать ворота соперника.

На победу "Ливерпуля" букмекеры предлагают коэффициент – 1,33, на ничью – 6,20, на победу "Вест Бромвича" – 9,60.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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