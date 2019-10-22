Вудворд: "Манчестер Юнайтед" должен выиграть АПЛ"
Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд рассказал, какие цели стоят перед клубом.
"Мы должны выиграть АПЛ. АПЛ для нас как самый большой тест, эталон успеха. Можно попробовать победить в Лиге Чемпионов, без удачи этот трофей не взять, однако мы хотим выиграть АПЛ.
Мы должны работать в этом направлении. Пока этого не произойдет, не можем называть себя успешными. Второе место - это не успех. Думаю, мы движемся в правильном направлении. Нужно проявить терпение", - цитирует Вудворда Goal.com.
После 9 туров "МЮ" идет в АПЛ на 14-м месте, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 15 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|9
|25
|2
|Манчестер Сити
|9
|19
|3
|Лестер Сити
|9
|17
|4
|Челси
|9
|17
|5
|Арсенал Лондон
|9
|15
|6
|Кристал Пэлас
|9
|14
|7
|Тоттенхэм
|9
|12
|8
|Бернли
|9
|12
|9
|Шеффилд Юнайтед
|9
|12
|10
|Борнмут
|9
|12
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|12
|12
|Астон Вилла
|9
|11
|13
|Вулверхэмптон
|9
|11
|14
|Манчестер Юнайтед
|9
|10
|15
|Эвертон
|9
|10
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|9
|17
|Саутгемптон
|9
|8
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|8
|19
|Норвич Сити
|9
|7
|20
|Уотфорд
|9
|4