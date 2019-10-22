Вудворд: "Манчестер Юнайтед" должен выиграть АПЛ"

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Вудворд: "Манчестер Юнайтед" должен выиграть АПЛ"

Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд рассказал, какие цели стоят перед клубом.

"Мы должны выиграть АПЛ. АПЛ для нас как самый большой тест, эталон успеха. Можно попробовать победить в Лиге Чемпионов, без удачи этот трофей не взять, однако мы хотим выиграть АПЛ.

Мы должны работать в этом направлении. Пока этого не произойдет, не можем называть себя успешными. Второе место - это не успех. Думаю, мы движемся в правильном направлении. Нужно проявить терпение", - цитирует Вудворда Goal.com.

После 9 туров "МЮ" идет в АПЛ на 14-м месте, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 15 очков.

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