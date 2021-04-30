Вудворд: "Манчестер Юнайтед" не планирует возрождать планы по Суперлиге"
Фото Agence France-Presse
Вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд заявил, что клуб больше не вернётся к идее создать Суперлигу Европы.
"Я знаю, что вас разозлили и разочаровали действия клуба, поскольку вашим мнением не интересовались. Мы совершили ошибку и хотим подтвердить нашу приверженность традициям. Могу заверить вас, что мы извлекли урок из событий прошлой недели и не планируем возрождать планы по Суперлиге", - цитирует Вудворда ESPN.
Напомним, что в ночь на 19 апреля было объявлено о создании Суперлиги Европы, которая должна была заменить Лигу Чемпионов.
Изначально своё участие в новом турнире подтвердили 12 клубов из Англии, Испании и Италии, однако в течение двух суток большинство из них вышли из проекта.
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|Команда
|М
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|2
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|27
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|3
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|27
|50
|4
|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18