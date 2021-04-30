Вудворд: "Манчестер Юнайтед" не планирует возрождать планы по Суперлиге"

Фото Agence France-Presse

Вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд заявил, что клуб больше не вернётся к идее создать Суперлигу Европы.

"Я знаю, что вас разозлили и разочаровали действия клуба, поскольку вашим мнением не интересовались. Мы совершили ошибку и хотим подтвердить нашу приверженность традициям. Могу заверить вас, что мы извлекли урок из событий прошлой недели и не планируем возрождать планы по Суперлиге", - цитирует Вудворда ESPN.

Напомним, что в ночь на 19 апреля было объявлено о создании Суперлиги Европы, которая должна была заменить Лигу Чемпионов.

Изначально своё участие в новом турнире подтвердили 12 клубов из Англии, Испании и Италии, однако в течение двух суток большинство из них вышли из проекта.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" определился с будущим Кавани. | http://soccernews.ru