Огнен Вукоевич исключён из делегации сборной Хорватии на ЧМ-2018, об этом сообщается на официальном сайте хорватского футбольного союза.

В публикации также приносятся извинения российской публике. В союзе подчеркнули, что слова Вукоевича не имели политической коннотации, но оставляли возможность трактовать их как политические заявления.

Напомним, что после победы над сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 Вукоевич и защитник сборной Хорватии Домагой Вида выкрикивали лозунг "Слава Украине".

Виде за этот поступок грозила дисквалификация от ФИФА, однако он отделался предупреждением. | http://soccernews.ru