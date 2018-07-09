Вукоевич извинился перед россиянами

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Вукоевич извинился перед россиянами

Огнен Вукоевич поделился мыслями о своём исключении из делегации сборной Хорватии на ЧМ-2018.

"Я понимаю и уважаю решение Хорватского футбольного союза. Не хочу быть обузой для сборной накануне важного полуфинального матча, когда команде больше всего нужно спокойствие. В моих высказываниях не было политического подтекста, я лишь хотел поблагодарить своих друзей из Украины и киевского "Динамо". Однако я понимаю, что эти высказывания могли быть восприняты по-другому. Поэтому я приношу извинения россиянам, если они расценили мои слова таковыми" - сказал Вукоевич.

Напомним, что бывший футболист после победы Хорватии над сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 выкрикивал лозунг "Слава Украине" совместно с Домагоем Видой. | http://soccernews.ru

Комментарии
Негоро.

Говна хотел плеснуть? Вот и плеснул..

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наталья

Хитрюги. чего ж Виду не исключили ? На фиг кому этот Вукоевич нужен! Ха-ха. Быстро замяли всё этим исключением из делегации ненужного никому человека

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