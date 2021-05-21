"Вулверхэмптон" анонсировал уход тренера Нуну

Фото сайт "Вулверхэмптона"

"Вулверхэмптон" на своём официальном сайте объявил, что главный тренер Нуну Эшпириту Санту покинет свой пост по окончании сезона.

Стороны согласовали досрочное расторжение контракта, который был рассчитан до июня 2023 года.

Португальский тренер проведёт прощальный матч в ближайшее воскресенье. Соперник - "Манчестер Юнайтед".

Нуну возглавляет "Вулверхэмптон" с 2017 года. В этом сезоне команда занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ.

Не пропустите: Лэмпард отказал клубу АПЛ. | http://soccernews.ru