"Вулверхэмптон" анонсировал уход тренера Нуну
"Вулверхэмптон" на своём официальном сайте объявил, что главный тренер Нуну Эшпириту Санту покинет свой пост по окончании сезона.
Стороны согласовали досрочное расторжение контракта, который был рассчитан до июня 2023 года.
Португальский тренер проведёт прощальный матч в ближайшее воскресенье. Соперник - "Манчестер Юнайтед".
Нуну возглавляет "Вулверхэмптон" с 2017 года. В этом сезоне команда занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ.
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|Команда
|М
|О
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|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18