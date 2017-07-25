"Вулверхэмптон" арендовал полузащитника "Атлетико"
Хавбек мадридского "Атлетико" Диогу Жота стал игроком "Вулверхэмптона", сообщает официальный сайт клуба.
"Волки" арендовали 20-летнего португальца на один год. В стане английской команды футболист воссоединится с тренером Нуну Эшпириту Санту, с которым он работал вместе в "Порту".
Напомним, что в прошлом сезоне Жота выступал за "драконов" на правах аренды, сыграл 37 матчей, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.
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