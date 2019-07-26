"Вулверхэмптон" арендует игрока "Реала"

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"Вулверхэмптон" арендует игрока "Реала"

Защитник "Реала" Хесус Вальехо близок к переезду в АПЛ.

Как сообщает Marca, арендовать 22-летнего испанца планирует "Вулверхэмптон". Отмечается, что переговоры между клубами находятся в завершающей стадии.

Вальехо перебрался в "Реал" в 2017 году. За это время он провел 19 игр и забил один гол.

Действующий контракт игрока с "Реалом" рассчитан до лета 2021 года.

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