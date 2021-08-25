"Вулверхэмптон", "Астон Вилла" и "Норвич" устроили голевые феерии в Кубке лиги
Завершились несколько матчей 1/32 финала Кубка английской лиги. Стоит отметить крупные победы "Вулверхэмптона", "Астон Виллы" и "Норвича", которые на троих забили 14 голов.
"Норвич" - "Борнмут" - 6:0 (3:0)
Голы: Цолис, 12 - 1:0, Маклин, 26 - 2:0, Рупп, 33 - 3:0, Саржент, 49 - 4:0, Цолис, 66 - 5:0, Саржент, 73 - 6:0
"Бэрроу" - "Астон Вилла" - 0:6 (0:3)
Голы: Арчер, 10 - 0:1, Эль-Гази, 24 - 0:2, Эль-Гази, 45+2 - 0:3, Арчер, 62 - 0:4, Гилберт, 75 - 0:5, Арчер, 88 - 0:6
"Ноттингем Форест" - "Вулверхэмптон" - 0:4 (0:0)
Голы: Сайсс, 58 - 0:1, Поденсе, 60 - 0:2, Тринкау, 86 - 0:3, Гиббс-Уайт, 88 - 0:4
"Суонси" - "Плимут" - 4:1 (1:0)
Голы: Уильямс, 29 - 1:0, Ширли, 63 - 1:1, Уиттакер, 79 - 2:1, Уиттакер, 86 - 3:1, Уиттакер, 90 - 4:1
"Хаддерсфилд" - "Эвертон" - 1:2 (1:1)
Голы: Ивоби, 26 - 0:1, Лис, 45 - 1:2, Таунсенд, 79 - 1:2
"Лидс" - "Крю" - 3:0 (0:0)
Голы: Филлипс, 79 - 1:0, Харрисон, 85 - 2:0, Харрисон, 90 - 3:0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18