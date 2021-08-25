"Вулверхэмптон", "Астон Вилла" и "Норвич" устроили голевые феерии в Кубке лиги

Завершились несколько матчей 1/32 финала Кубка английской лиги. Стоит отметить крупные победы "Вулверхэмптона", "Астон Виллы" и "Норвича", которые на троих забили 14 голов.

"Норвич" - "Борнмут" - 6:0 (3:0)

Голы: Цолис, 12 - 1:0, Маклин, 26 - 2:0, Рупп, 33 - 3:0, Саржент, 49 - 4:0, Цолис, 66 - 5:0, Саржент, 73 - 6:0

"Бэрроу" - "Астон Вилла" - 0:6 (0:3)

Голы: Арчер, 10 - 0:1, Эль-Гази, 24 - 0:2, Эль-Гази, 45+2 - 0:3, Арчер, 62 - 0:4, Гилберт, 75 - 0:5, Арчер, 88 - 0:6

"Ноттингем Форест" - "Вулверхэмптон" - 0:4 (0:0)

Голы: Сайсс, 58 - 0:1, Поденсе, 60 - 0:2, Тринкау, 86 - 0:3, Гиббс-Уайт, 88 - 0:4

"Суонси" - "Плимут" - 4:1 (1:0)

Голы: Уильямс, 29 - 1:0, Ширли, 63 - 1:1, Уиттакер, 79 - 2:1, Уиттакер, 86 - 3:1, Уиттакер, 90 - 4:1

"Хаддерсфилд" - "Эвертон" - 1:2 (1:1)

Голы: Ивоби, 26 - 0:1, Лис, 45 - 1:2, Таунсенд, 79 - 1:2

"Лидс" - "Крю" - 3:0 (0:0)

Голы: Филлипс, 79 - 1:0, Харрисон, 85 - 2:0, Харрисон, 90 - 3:0

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