"Вулверхэмптон", "Байер" и "Рома" вышли в 1/8 финала Лиги Европы

Завершились несколько ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы. Стоит отметить выход в следующую стадию турнира "Вулверхэмптона", "Байера", "Ромы" и "Базеля".

"Эспаньол" Испания – "Вулверхэмптон" Англия - 3:2 (1:1) - первый матч - 0:4

Голы: Кальери, 16 - 1:0, Траоре, 22 - 1:1, Кальери, 57 (с пенальти) - 2:1, Доэрти, 79 - 2:2, Кальери, 90+1 - 3:2

"Порту" Португалия – "Байер" Германия - 1:3 (0:1) - первый матч - 1:2

Голы: Аларио, 10 - 0:1, Демирбай, 50 - 0:2, Хавертц, 57 - 0:3, Марега, 65 - 1:3

"Порту": Марчесин, Мбемба, Теллес, Маркано, Отавио, Урибе (Пепе, 46), Сержиу Оливейра, Корона, Диас (Накадзима, 29), Марега, Зе Луиш (Соарес, 64).

"Байер": Градецки, Бендер (Драгович, 67), Та, Тапсоба, Синкгравен, Бендер (Вайзер, 46), Демирбай, Хавертц, Амири, Диаби, Аларио.

"Гент" Бельгия – "Рома" Италия - 1:1 (1:1) - первый матч - 0:1

Голы: Дэвид, 25 - 1:0, Клюйверт, 29 - 1:1

"Рома": Лопес, Манчини, Смоллинг, Спинаццола (Сантон, 67), Коларов, Кристанте, Мхитарян,

"Базель" Швейцария – АПОЭЛ Кипр - 1:0 (1:0) - первый матч - 1:0

Гол: Фрай, 38 (с пенальти) - 1:0

ЛАСК Австрия – АЗ Нидерланды - 2:0 (1:1) - первый матч - 1:1

Голы: Рагуж, 44 (с пенальти) - 1:0, Рагуж, 50 - 2:0

"Мальме" Швеция – "Вольфсбург" Германия - 0:3 (0:1) - первый матч - 1:2

Голы: Брекало, 41 - 0:1, Герхардт, 65 - 0:2, Жоао Виктор, 69 - 0:3

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