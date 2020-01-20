"Вулверхэмптон" близок к покупке португальца из "Олимпиакоса" за 25 миллионов евро

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"Вулверхэмптон" близок к покупке португальца из "Олимпиакоса" за 25 миллионов евро

"Вулверхэмптон" согласовал трансфер португальского полузащитника "Олимпиакоса" Даниэла Поденсе, сообщает Record.

По сведениям издания, переход футболиста обойдется английскому клубу в 25 миллионов евро. Стоит отметить, что хавбек станет восьмым португальцем в составе "волков".

В нынешнем сезоне 24-летний Поденсе провел за "Олимпиакос" 27 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач.

После 23 туров "Вулверхэмптон" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание клуба от зоны Лиги Чемпионов составляет пять очков.

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