"Вулверхэмптон" близок к покупке защитника "Лиона"

"Вулверхэмптон" в ближайшее время купит бразильского защитника "Лиона" Фернандо Марсала, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, английский клуб договорился о перехода бразильца за два миллиона евро. Для завершения трансфера футболисту осталось пройти медицинское обследование. Если все будет в порядке, Марсал подпишет с "волками" контракт до лета 2023 года.

31-летний Марсал выступает за "Лион" с 2017 года, провел за клуб 75 матчей во всех турнирах и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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