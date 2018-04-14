"Вулверхэмптон" добыл путёвку в АПЛ

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"Вулверхэмптон" добыл путёвку в АПЛ

"Вулверхэмптон" досрочно стал победителем текущего розыгрыша Чемпионшипа.

Таким образом, "волки" добились повышения в классе и в следующем сезоне будут выступать в английской Премьер-лиге.

Стоит отметить, что последний раз "Вулверхэмптон" был в высшем дивизионе в 2012 году.  

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