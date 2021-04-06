"Вулверхэмптон" едва не отыграл три мяча у "Вест Хэма"
Фото: Твиттер @WestHam
Подошел к концу 30 тур Английской Премьер Лиги. В заключительном матче "Вулверхэмптон" принимал "Вест Хэм" и потерпел поражение со счетом 2:3. Началось все очень плохо для хозяев - уже на 6 минуте арендованный у "Манчестер Юнайтед" Лингард забил первый гол, через 8 минут Форнальс удвоил преимущество гостей, а на 38 минуте Боуэн, казалось, похоронил все надежды на сопротивление. Однако еще до перерыва "волки" смогли отыграть один мяч. Во второй половине игры хозяева продолжили давление, но смогли отыграть еще только один гол.
Победа позволила лондонцам подняться на 4 место, имея в активе 52 очка. "Вулверхэмптон" остался на 14 строчке турнирной таблицы с 35 баллами.
"Вулверхэмптон" - "Вест Хэм" 2:3 (1:3)
Голы: Лингард, 6 - 0:1, Форнальс, 14 - 0:2, Боуэн, 38 - 0:3, Дендонкер, 44 - 1:3, Фабиу Силва, 68 - 2:3
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Семеду, Аит-Нури (Хувер, 90), Коуди, Саисс, Поденсе (Фабиу Силва, 46), Дендонкер, Нету, Рубен Невеш, Траоре, Виллиан Жозе (Витинья, 72).
"Вест Хэм": Фабианьски, Цоуфал, Крессуэлл, Доусон, Масуаку (Джонсон, 67), Соучек, Форнальс (Бенрахма, 78), Лингард, Нобл, Диоп, Антонио (Боуэн, 36).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18