"Вулверхэмптон" обыграл "Эвертон" в матче АПЛ

Фото: инстаграм "Вулверхэмптона"/Автор неизвестен

"Вулверхэмптон" на своем поле обыграл "Эвертон" в матче 10-го тура АПЛ.

"Вулверхэмптон" - "Эвертон" - 2:1

Голы: Килмен, 28 - 1:0, Хименес, 32 - 2:0, Ивоби, 66 - 2:1.

"Вулверхэмптон" - Жозе Са, Семеду, Коуди, Саисс, Килмен, Аит-Нури, Моутинью, Рубен Невеш, Хван Хи Чхан, Хименес, Тринкау (Поденсе, 79).

"Эвертон" - Пикфорд, Коулмэн, Кин, Холгейт, Годфри, Таунсенд, Ивоби (Гордон, 78), Аллан, Гбамен (Делф, 46), Грэй, Ришарлисон.

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