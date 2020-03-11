"Вулверхэмптон" готов заплатить огромную сумму за хавбека "Реала"

"Вулверхэмптон" проявляет интерес к колумбийскому полузащитнику мадридского "Реала" Хамесу Родригесу, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 80 миллионов евро.

Два предыдущих сезона хавбек выступал за "Баварию" на правах аренды, но немецкий клуб отказался выкупать его за 42 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 28-летний Родригес провел за "Реал" 13 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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