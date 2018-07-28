"Вулверхэмптон" готовит предложение по защитнику "МЮ"

"Вулверхэмптон" готовит предложение по защитнику "Манчестер Юнайтед" Маркосу Рохо, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "волки" готовы заплатить за 28-летнего аргентинца 28 миллионов евро.

"МЮ", в свою очередь, готов продать Рохо, чтобы вырученные средства направить на трансфер центрбека "Лестера" Харри Магуайра.

Не пропустите: Пепе может продолжить карьеру в АПЛ. | http://soccernews.ru