"Вулверхэмптон" готовится обновить свой трансферный рекорд

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"Вулверхэмптон" готовится обновить свой трансферный рекорд

Полузащитник "Марселя" Морган Сансон попал в сферу интересов "Вулверхэмптона", сообщает ESPN.

По сведениям издания, "волки" хотят купить 24-летнего француза во время летнего трансферного окна.

За хавбека английскому клубу придётся заплатить 42 миллиона евро.

Если эта сделка осуществится, она станет рекордной для "Вулверхэмптона". Сейчас их самой дорогой покупкой является Рауль Хименес, за которого было выложено 38 миллионов.

В текущем сезоне Сансон сыграл за "Марсель" 32 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: "Барселона" и "Ливерпуль" поспорят за защитника "Вулверхэмптона". | http://soccernews.ru

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