"Вулверхэмптон" хочет купить форварда "Ред Булл Зальцбург" Хи Чан Хвана

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"Вулверхэмптон" хочет купить форварда "Ред Булл Зальцбург" Хи Чан Хвана
Южнокорейский нападающий "Ред Булл Зальцбург" Хи Чан Хван в зимнее трансферное окно может перейти в "Вулверхэмптон", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, английский клуб готов приобрести футболиста, но австрийцы оценивают его в 27 миллионов евро.

23-летний Хи Чан Хван выступает за "Ред Булл Зальцбург" с 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 22 матча во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Напомним, что ранее форвард "Ред Булл Зальцбург" Такума Минамимо перешел в "Ливерпуль".

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