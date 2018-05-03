"Вулверхэмптон" хочет купить вратаря сборной Англии

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"Вулверхэмптон" хочет купить вратаря сборной Англии

"Вулверхэмптон" хочет купить вратаря "Сток Сити" Джека Батленда, сообщает Daily Express.

По сведениям издания, "волки" готовы заплатить за голкипера сборной Англии порядка 40 миллионов евро.

Стоит отметить, что переходу Батленда в "Вулверхэмптон" может поспособствовать вероятный вылет "Сток Сити" в Чемпионшип.

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