"Вулверхэмптон" хочет купить вратаря сборной Англии
"Вулверхэмптон" хочет купить вратаря "Сток Сити" Джека Батленда, сообщает Daily Express.
По сведениям издания, "волки" готовы заплатить за голкипера сборной Англии порядка 40 миллионов евро.
Стоит отметить, что переходу Батленда в "Вулверхэмптон" может поспособствовать вероятный вылет "Сток Сити" в Чемпионшип.
Не пропустите: Клубы АПЛ интересуются нападающим "Рубина". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Турнир прогнозов: итоги 51 тура
-
"Марсель" благодаря ошибке Карасева вышел в финал Лиги Европы
-
Венгер прощается с еврокубками: "Атлетико" выбивает "Арсенал" на пути к финалу Лиги Европы
-
Красочные матчи и судейские ошибки: итоги полуфинала Лиги Чемпионов
-
Чуда не произошло: "Ливерпуль" сливается в Риме, но выходит в финал Лиги Чемпионов
Лента новостей
-
"Ювентус" определился с размером предложения по Морате
-
Диего Коста: "В финале Лиги Европы выложимся без остатка"
-
"Реал" отказался от покупки Де Хеа, отдав предпочтение двум другим кандидатам на усиление вратарской позиции
-
"Бешикташ" подпишет игрока "Шахтёра"
-
Бельерин: "Мы хотели выйти в финал Лиги Европы ради Венгера"
-
Ловрен: "Пусть "Реал" нас боится"
-
УЕФА назвала команду недели в Лиге Европы
-
Симеоне: "Это одна из первых страниц истории, которую мы написали на новом стадионе"
-
Навас и Мане поборются за звание игрока недели в Лиге Чемпионов
-
Руди Гарсия прокомментировал выход "Марселя" в финал Лиги Европы
-
Эмери получил предложение возглавить топ-клуб Италии
-
Лучшим арбитром Франции признали судью, ударившего футболиста
-
Фред рассказал о возможном уходе из "Шахтера"
-
Венгер заступился за Озила после матча с "Атлетико"
-
Бывший защитник "Спарты" покончил жизнь самоубийством
-
Третий тестовый матч на арене ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде посетят 39 тысяч болельщиков
-
Рами высказался о предстоящем финале Лиги Европы с "Атлетико"
-
Названы лучшие игроки ответных полуфиналов Лиги Европы
-
Главный тренер "Зальцбурга": "Не держу зла на российских арбитров"
-
Новичок "Шахтера": "Ради "горняков" отказал "Барселоне"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|35
|93
|2
|Манчестер Юнайтед
|35
|77
|3
|Ливерпуль
|36
|72
|4
|Тоттенхэм
|35
|71
|5
|Челси
|35
|66
|6
|Арсенал Лондон
|35
|57
|7
|Бернли
|36
|54
|8
|Эвертон
|36
|48
|9
|Лестер Сити
|35
|44
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|11
|Кристал Пэлас
|36
|38
|12
|Борнмут
|36
|38
|13
|Уотфорд
|36
|38
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|37
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|35
|16
|Хаддерсфилд Таун
|35
|35
|17
|Суонси Сити
|35
|33
|18
|Саутгемптон
|35
|32
|19
|Сток Сити
|36
|30
|20
|Вест Бромвич Альбион
|36
|28