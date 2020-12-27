"Вулверхэмптон" хочет подписать форварда "Реала"

Английский "Вулверхэмптон" планирует подписать в ближайшее трансферное окно Луку Йовича, сообщает The Athletic и Diario AS.

Сербский нападающий перешел в 2019 году в "Реал" из немецкого "Айнтрахта", в котором за 54 игры забил 25 голов (из них 17 в 32 матчах сезона 2018/2019). Однако, в "королевском клубе" его статистика резко испортилась. За 21 матч в Ла Лиге Йович смог забить только 2 мяча.



В текущем сезоне испанского чемпионата нападающий появлялся на поле 4 раза. Голов на его счету нет.