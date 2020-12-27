"Вулверхэмптон" хочет подписать форварда "Реала"
Английский "Вулверхэмптон" планирует подписать в ближайшее трансферное окно Луку Йовича, сообщает The Athletic и Diario AS.
Сербский нападающий перешел в 2019 году в "Реал" из немецкого "Айнтрахта", в котором за 54 игры забил 25 голов (из них 17 в 32 матчах сезона 2018/2019). Однако, в "королевском клубе" его статистика резко испортилась. За 21 матч в Ла Лиге Йович смог забить только 2 мяча.
В текущем сезоне испанского чемпионата нападающий появлялся на поле 4 раза. Голов на его счету нет.
Напомним, что СМИ уже заявляли, что на серба претендует "Милан".
Читать также: Агент Йовича сегодня встретится с представителями итальянского топ-клуба | http://soccernews.ru
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