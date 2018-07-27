"Вулверхэмптон" хочет подписать известного защитника

Теги вулверхэмптонмаркос рохопепе

"Вулверхэмптон" хочет подписать известного защитника

"Вулверхэмптон" намерен приобрести известного защитника.

Как сообщает The Independent, новичок АПЛ выбирает между защитником "Манчестер Юнайтед" Маркосом Рохо и Пепе из "Бешикташа".

Отмечается, что предпочтение клуб отдает аргентинскому игроку.

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