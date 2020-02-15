"Вулверхэмптон" и "Лестер" не выявили победителя в матче АПЛ

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"Вулверхэмптон" и "Лестер" не выявили победителя в матче АПЛ

В рамках 26-го тура АПЛ "Вулверхэмптон" сыграл вничью с "Лестером".

"Лестер" по-прежнему занимает третье место, а "Вулверхэмптон" поднялся на седьмое.

"Вулверхэмптон" - "Лестер" 0:0

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Кастро, Коуди, Боли, Доэрти, Саисс, Дендонкер, Рубен Невеш (Моутинью, 81), Нету (Траоре, 64), Диогу Жота (Поденсе, 78), Хименес.

"Лестер": Шмейхель, Эванс, Рикарду Перейра, Сеюнджю, Чилуэлл, Тилеманс (Прат, 75), Чоудури, Барнс (Морган, 90), Мэддисон, Перес (Олбрайтон, 68), Варди.

Удаление: Чоудури (76).

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