"Вулверхэмптон" и "Лестер" не выявили победителя в матче АПЛ

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"Вулверхэмптон" и "Лестер" не выявили победителя в матче АПЛ

В матче 23-го тура чемпионата Англии "Вулверхэмптон" и "Лестер" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Лестер", набрав 43 очка, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Вулверхэмптон" (27) - на 14-й позиции.

"Вулверхэмптон" - "Лестер" - 0:0

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Кастро (Хувер, 46), Килмен, Коуди, Семеду, Дендонкер, Моутинью, Нету (Гиббс-Уайт, 88), Рубен Невеш, Траоре, Виллиан Жозе (Фабиу Силва, 61).

"Лестер": Шмейхель, Джастин, Сеюнджю, Рикарду Перейра, Эванс, Чоудури, Мэддисон, Тилеманс, Барнс, Перес (Олбрайтон, 61), Ихеаначо (Варди, 61).

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