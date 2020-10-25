"Вулверхэмптон" и "Ньюкасл" не выявили победителя в матче АПЛ

"Вулверхэмптон" обменялись голами в матче 6-го тура АПЛ с "Ньюкаслом".

"Вулверхэмптон" - "Ньюкасл Юнайтед" - 1:1 (0:0)

Голы: Хименес, 80 - 1:0, Мерфи, 89 - 1:1.

«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Боли, Коади, Семеду, Саисс (Марсал, 68), Килмен, Дендонкер, Невеш (Жоау Моутинью, 83), Хименес, Поденсе (Траоре, 68), Педру Нету.

«Ньюкасл Юнайтед»: Дарлоу, Фернандес, Шер, Ласкеллес (Кэрролл, 88), Льюис, Хендрик, Альмирон, Сен-Максимен (Лонгстафф, 79), Мерфи, Фрэйзер (Жоэлинтон, 78), Уилсон.

"Вулверхэмптон" располагается на 7-й строчке в турнирной таблице АПЛ с 10 очками, "Ньюкасл" идет 14-м с 8 очками.

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