"Вулверхэмптон" и "Саутгемптон" сыграли вничью в матче АПЛ

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"Вулверхэмптон" и "Саутгемптон" сыграли вничью в матче АПЛ

"Вулверхэмптон" сыграл вничью с "Саутгемптоном" в матче 9-го тура чемпионата Англии.

"Вулверхэмптон" - "Саутгемптон" - 1:1 (0:0)

Голы: Уолкотт, 58 - 0:1, Педру Нету, 75 - 1:1.

"Вулверхэмптон Уондерерс": Руй Патрисиу, Боли, Семеду, Аит Нури, Килман, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш (Педру Нету, 70), Хименес, Траоре, Поденсе (Витинья, 85).

"Саутгемптон": Маккарти, Бертранд, Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс, Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг (Диалло, 90), Уолкотт, Адамс, Дженепо (Лонг, 79).

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