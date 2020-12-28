"Вулверхэмптон" и "Тоттенхэм" поделили очки

Закончился последний матч 15 тура Английской Премьер-Лиги. "Вулверхэмптон" и "Тоттенхэм" не смогли выявить победителя. Счет матча 1:1.



Добытое очко подняло гостей на 5 строчку. Теперь у "шпор" 26 баллов. "Волки" пока довольствуются 11 местом в турнирной таблице. В их активе 21 очко.

"Вулверхэмптон" - "Тоттенхэм" 1:1 (0:1)

Голы: Ндомбеле, 1 - 0:1, Саисс, 86 - 1:1

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Семеду, Марсал (Аит-Нури, 75), Коуди, Саисс, Рубен Невеш, Моутинью (Отасоуи, 83), Траоре, Поденсе (Витинья, 90+1), Нету, Фабиу Силва.