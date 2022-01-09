"Вулверхэмптон" и "Вест Хэм" добились побед в Кубке Англии
Фото: инстаграм "Вулверхэмптона"/Автор неизвестен
Завершились еще два матча 3-го раунда Кубка Англии. "Вулверхэмптон" и "Вест Хэм" уверенно победили "Шеффилд Юнайтед" и "Лидс" соответственно, и завоевали путевки в 4-й раунд турнира.
"Вулверхэмптон" – "Шеффилд Юнайтед" - 3:0 (1:0)
Голы: Поденсе, 14 - 1:0, Семеду, 72 - 2:0, Поденсе, 80 - 3:0
"Вулверхэмптон": Радди, Семеду, Марсал (Моутинью, 46), Коуди, Килмен, Аит-Нури, Дендонкер, Рубен Невеш (Бруну Жордау, 85), Поденсе (Кандл, 85), Траоре (Хименес, 68), Фабиу Силва (Тринкау, 68).
"Шеффилд Юнайтед": Фодерингэм, Богл, Башем, Робинсон (Фримэн, 46), Гордон, Норрингтон-Дэвис, Хурихэйн, Осборн, Берге (Норвуд, 79), Макголдрик (Берк, 65), Шарп (Ндиай, 79).
"Вест Хэм" – "Лидс" - 2:0 (1:0)
Голы: Лансини, 34 - 1:0, Боуэн, 90+3 - 2:0
"Вест Хэм": Ареоля, Фредерикс, Доусон, Диоп, Джонсон, Лансини (Форнальс, 76), Влашич (Масуаку, 88), Соучек, Райс, Антонио, Боуэн.
"Лидс": Мелье, Эйлинг (Форшоу, 60), Льоренте, Хьельде (Саммервилл, 78), Фирпо (Драме, 69), Кох, Клих, Харрисон, Бэйт (Даллас, 46), Джеймс, Гринвуд (Рафинья, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18