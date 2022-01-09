"Вулверхэмптон" и "Вест Хэм" добились побед в Кубке Англии

Фото: инстаграм "Вулверхэмптона"/Автор неизвестен

Завершились еще два матча 3-го раунда Кубка Англии. "Вулверхэмптон" и "Вест Хэм" уверенно победили "Шеффилд Юнайтед" и "Лидс" соответственно, и завоевали путевки в 4-й раунд турнира.

"Вулверхэмптон" – "Шеффилд Юнайтед" - 3:0 (1:0)

Голы: Поденсе, 14 - 1:0, Семеду, 72 - 2:0, Поденсе, 80 - 3:0

"Вулверхэмптон": Радди, Семеду, Марсал (Моутинью, 46), Коуди, Килмен, Аит-Нури, Дендонкер, Рубен Невеш (Бруну Жордау, 85), Поденсе (Кандл, 85), Траоре (Хименес, 68), Фабиу Силва (Тринкау, 68).

"Шеффилд Юнайтед": Фодерингэм, Богл, Башем, Робинсон (Фримэн, 46), Гордон, Норрингтон-Дэвис, Хурихэйн, Осборн, Берге (Норвуд, 79), Макголдрик (Берк, 65), Шарп (Ндиай, 79).

"Вест Хэм" – "Лидс" - 2:0 (1:0)

Голы: Лансини, 34 - 1:0, Боуэн, 90+3 - 2:0

"Вест Хэм": Ареоля, Фредерикс, Доусон, Диоп, Джонсон, Лансини (Форнальс, 76), Влашич (Масуаку, 88), Соучек, Райс, Антонио, Боуэн.

"Лидс": Мелье, Эйлинг (Форшоу, 60), Льоренте, Хьельде (Саммервилл, 78), Фирпо (Драме, 69), Кох, Клих, Харрисон, Бэйт (Даллас, 46), Джеймс, Гринвуд (Рафинья, 46).

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