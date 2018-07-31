"Вулверхэмптон" интересуется воспитанником "Барселоны"

"Вулверхэмптон" интересуется вингером "Мидлсбро" Адама Траоре, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "волки" изучают возможность купить воспитанника "Барселоны" за 20 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве отступных.

22-летний Траоре выступает за "Мидлсбро" с 2016 года, сыграл 71 матч и забил 5 голов.

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