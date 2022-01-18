"Вулверхэмптон" купил 11-го португальца

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"Вулверхэмптон" купил 11-го португальца

Фото твиттер "Вулверхэмптона"

"Вулверхэмптон" на своём официальном сайте объявил о трансфере вингера "Эшторила" Шикинью.

Сумма сделки составила 3,5 миллиона евро, ещё 1,5 миллиона португальский клуб может получить в виде бонусов.

21-летний футболист заключил с "волками" контракт до 30 июня 2026 года.

За "Эшторил" Шикинью сыграл 44 матча, забил 6 голов и сделал 8 ассистов.

В составе "Вулверхэмптона" воспитанник лиссабонского "Спортинга" стал 11-м португальцем.

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