"Вулверхэмптон" купил лучшего бомбардира молодежного чемпионата Южной Америки

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"Вулверхэмптон" купил лучшего бомбардира молодежного чемпионата Южной Америки

"Вулверхэмптон" подписал контракт с форвардом Леонардо Кампаной. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение 19-летнего футболиста с командой рассчитано до 2024 года. 

Отметим, что футболист выступал в четырех матчах сборной Эквадора, а сейчас представляет олимпийскую команду своей страны. В прошлом году Кампана выиграл чемпионат Южной Америки среди молодежных команд.

Ранее форвард играл за эквадорскую "Барселону" и забил 4 гола в 21 матче.

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