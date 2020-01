"Вулверхэмптон" купил лучшего бомбардира молодежного чемпионата Южной Америки

"Вулверхэмптон" подписал контракт с форвардом Леонардо Кампаной. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение 19-летнего футболиста с командой рассчитано до 2024 года.

