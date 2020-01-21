"Вулверхэмптон" купил лучшего бомбардира молодежного чемпионата Южной Америки
"Вулверхэмптон" подписал контракт с форвардом Леонардо Кампаной. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение 19-летнего футболиста с командой рассчитано до 2024 года.
The first pictures of Leonardo Campana in a Wolves shirt!— Wolves (@Wolves) 21 января 2020 г.
(Unless you follow his mates on Instagram…)
✍️ pic.twitter.com/lOvi5Er9iS
Отметим, что футболист выступал в четырех матчах сборной Эквадора, а сейчас представляет олимпийскую команду своей страны. В прошлом году Кампана выиграл чемпионат Южной Америки среди молодежных команд.
Ранее форвард играл за эквадорскую "Барселону" и забил 4 гола в 21 матче.
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|Тоттенхэм
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