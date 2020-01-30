"Вулверхэмптон" купил Поденсе. Теперь в команде 8 португальцев

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"Вулверхэмптон" купил Поденсе. Теперь в команде 8 португальцев

"Вулверхэмптон" объявил о переходе полузащитника "Олимпиакоса" Даниэля Поденсе.

Английский клуб заплатил за 24-летнего футболиста 19,6 миллионов евро и заключил с ним контракт до июня 2024 года.

Поденсе стал восьмым португальцем в составе "волков" после Руя Патрисиу, Рубена Винагре, Бруну Жордау, Жоау Моутинью, Рубена Невеша, Педру Нету и Диогу Жоты. Возглавляет команду также уроженец Португалии Нуну Эшпириту Санту.

Хавбек выступал за "Олимпиакос" с лета 2018 года, сыграл 68 матчей, забил 13 голов и сделал 14 ассистов.

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