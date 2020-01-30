"Вулверхэмптон" купил Поденсе. Теперь в команде 8 португальцев
"Вулверхэмптон" объявил о переходе полузащитника "Олимпиакоса" Даниэля Поденсе.
Английский клуб заплатил за 24-летнего футболиста 19,6 миллионов евро и заключил с ним контракт до июня 2024 года.
Поденсе стал восьмым португальцем в составе "волков" после Руя Патрисиу, Рубена Винагре, Бруну Жордау, Жоау Моутинью, Рубена Невеша, Педру Нету и Диогу Жоты. Возглавляет команду также уроженец Португалии Нуну Эшпириту Санту.
Хавбек выступал за "Олимпиакос" с лета 2018 года, сыграл 68 матчей, забил 13 голов и сделал 14 ассистов.
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|Команда
|М
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|24
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|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|24
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|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
|24
|34
|7
|Вулверхэмптон
|24
|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
|30
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|Ньюкасл Юнайтед
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|23
|18
|Борнмут
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