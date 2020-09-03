"Вулверхэмптон" купил португальского таланта

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"Вулверхэмптон" купил португальского таланта

Состав "Вулверхэмптона" пополнил очередной португалец, который стал уже девятым представителем этой страны в команде.

"Волки" подписали левого защитника "Эшторила" Тоте Гомеша. Детали сделки пока неизвестны.

21-летний фулбек является воспитанником эшторильцев, за основу провёл 3 матча, результативными действиями не отличался.

Гомеш более известен по выступлениям за молодёжную сборную Португалии - 33 игры и 2 забитых гола.

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