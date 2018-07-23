"Вулверхэмптон" купит чемпиона Европы

Португальский полузащитник "Монако" Жоау Моутинью близок к переходу в "Вулверхэмптон", сообщает журналист Тим Нэш в своем твиттере.

Сумма трансфера составит пять миллионов евро. Футболист подпишет с английским клубом контракт до лета 2020 года.

В прошлом сезоне 31-летний Моутинью провел за "Монако" 44 матча, забил 1 гол и отдал 7 результативных передач. В составе сборной Португалии становился победителем Евро-2016.

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